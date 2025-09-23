Uccise la sua ex compagna 21enne a Bolzano, chiesto l'ergastolo per Omer Cim

Ergastolo: è questa la richiesta di condanna avanzata oggi in Corte d’assise a Bolzano dalla pm Francesca Sassani nei confronti di Omer Cim, il 29enne di origini turche accusato dell’omicidio pluriaggravato della sua ex compagna Celine Frei Matzohl.

La ragazza venne uccisa con nove coltellate alla vigilia del suo ventunesimo compleanno, la sera del 12 agosto 2023. Il delitto si consumò nell’appartamento di Cim a Silandro, in via Molini. L’uomo si diede subito alla fuga verso il confine, ma venne fermato dai carabinieri che spararono alle gomme dell’auto, arrestandolo.

Cim, risultato capace di intendere e di volere da una perizia disposta dalla Corte, è ritenuto colpevole dalla pm di omicidio volontario aggravato dalla relazione sentimentale con la vittima e dalla premeditazione, oltre ad una serie di reati minori: resistenza a pubblico ufficiale (un carabiniere rimase ferito nell’inseguimento), ma anche percosse e minacce aggravate per un episodio denunciato dalla vittima due mesi prima del delitto. Il processo riprenderà venerdì (parola alla difesa), mentre la sentenza è attesa per il 30 settembre.