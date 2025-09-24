Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Flottiglia per Gaza, il monito dell'Ue: “Attacchi in mare inaccettabili, va rispettata la libertà di navigazione”

La commissaria Hrncirova allarmata: «Sostegno all’impegno civile, ma cresce la preoccupazione per la sicurezza dei volontari»

«Voglio ribadire da questo podio che la libertà di navigazione secondo il diritto internazionale deve essere rispettata. Questo è di fondamentale importanza. Quindi qualsiasi attacco, qualsiasi attacco con droni, sequestro o qualsiasi uso della forza contro la flottiglia è inaccettabile». Lo ha dichiarato la commissaria della Commissione europea per la Gestione delle crisi, Eva Hrncirova, nel briefing quotidiano con la stampa.
«Rispettiamo l’impegno umanitario delle persone a bordo della flotilla e comprendiamo che tutti hanno il diritto di esercitare tale attivismo. Questa è la libertà di riunione, ed è un pilastro fondamentale della nostra democrazia. Comprendiamo perfettamente che le persone sulla flotilla, data la situazione a Gaza, vogliano sensibilizzare l’opinione pubblica; vogliano sottolineare questo argomento e vogliano dimostrare che la situazione a Gaza è insostenibile. Quindi condividiamo sostanzialmente il loro impegno, ma siamo anche consapevoli e preoccupati per i rischi che corrono», ha aggiunto.

