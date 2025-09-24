La figlia chiede un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi

L’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi è stata depositata dagli avvocati della figlia Evelina Sgarbi in quanto il padre "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». A confermarlo dalla Toscana dove si trova in questo periodo è direttamente Vittorio Sgarbi. Dopo l’istanza, depositata tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi, sono partite le notifiche per parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma Sgarbi, la compagna Sabrina Colle.

La prima udienza, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata fissata al 28 ottobre. Vittorio Sgarbi non sta bene da qualche tempo ed ha dovuto fare ricorso ad un periodo di ricovero ospedaliero al Policlinico Gemelli per affrontare la fase più critica. Ad Arpino, dove è stato eletto sindaco, non si vede da mesi e l’amministrazione viene guidata dal vicesindaco Massimo Sera. Che però è stato in costante contatto con il primo cittadino, concordando con lui le linee essenziali. «L'ho sentito cinque giorni fa - conferma Sera - ha detto che stava molto meglio e che entro la fine del mese ci saremmo incontrati ad Arpino». Il vicesindaco, durante il colloquio, lo ha trovato battagliero come al solito: «Si opporrà ad un’eventuale nomina di un amministratore di sostegno».