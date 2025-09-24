La nuova rete ospedaliera in Sicilia: approvato il piano all’Ars

Col voto favorevole della sola maggioranza di centrodestra, la nuova rete ospedaliera è stata approvata all’Ars. E ora perché la mappa di reparti e posti letto in tutti gli ospedali siciliani diventi definitiva manca solo il timbro del ministero della Salute, previsto a giorni.

Il risultato finale vede l’approvazione in commissione Sanità con i 9 voti dei deputati di Forza Italia, Lega, Grande Sicilia, Dc e Noi Moderati, contro i 4 di Pd e 5 Stelle. Favorevole anche Fratelli d’Italia che però non ha rinunciato a esprimere il proprio dissenso sull’impalcatura del provvedimento redatto dall’assessore Daniela Faraoni e dagli uffici guidati da Salvatore Iacolino.

Numeri alla mano la nuova rete conta su 367 posti in meno. Quelli attivi saranno 13 mila nel pubblico e 5 mila nel privato. I piccoli ospedali non verranno chiusi, manterranno i raparti principali, ma cambieranno la loro mission trasformandosi in day service per molte branche che fino a oggi hanno previsto anche i ricoveri.

I meloniani Giuseppe Zitelli e Pino Galluzzo hanno fatto allegare un documento di sei pagine nel quale esprimono dubbi sull’assetto dato agli ospedali di Bronte, Paternò e Giarre. E le perplessità sul taglio di 12 posti letto a Gela (due dei quali in oncologia). In più Fratelli d’Italia ha chiesto di «inserire nella mappa il polo di riabilitazione di Pergusa, il nascente Ismett 2 e il punto nascita di Corleone».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale