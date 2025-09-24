Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura, confessa l'imprenditore Emanuele Ragnedda

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura, confessa l'imprenditore Emanuele Ragnedda

Ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna l’imprenditore 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. L'uomo, davanti ai carabinieri e al procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso, avrebbe anche indicato dove si trova il cadavere della donna.

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni. Secondo quanto si è appreso, Ragnedda era partito dal porticciolo di Cannigione sul suo gommone diretto a Baja Sardinia, dove c'è la casa di famiglia, ma durante il viaggio si è schiantato sugli scogli prima di poter approdare. Da qui l’intervento di soccorso della Guardia costiera, poi l’arrivo dei carabinieri e il trasferimento in caserma per l’interrogatorio.

L’imprenditore, difeso dall’avvocato Luca Montella, è figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, noti per la produzione di vino d’eccellenza - Mario è uno dei fondatori della cantina Capichera, ceduta di recente -, di cui Emanuele ha seguito le orme fondando l’azienda ConcaEntosa, nelle campagne tra Arzachena e Palau. Lui è diventato famoso per aver messo sul mercato «il bianco più caro d’Italia», il Vermentino Disco Volante Igt 2021 con prezzi a bottiglia sino a 1.800 euro.

Sono stati i familiari di Cinzia a lanciare l’allarme, sporgere denuncia di scomparsa e mettere in moto la macchina delle ricerche iniziate dalle prime ore del 12 settembre: coinvolti decine di squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civili e carabinieri. La sorella ha da subito diffuso vari appelli sui profili social.

