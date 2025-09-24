La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura, confessa l'imprenditore Emanuele Ragnedda

Ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna l’imprenditore 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. L'uomo, davanti ai carabinieri e al procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso, avrebbe anche indicato dove si trova il cadavere della donna.

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni. Secondo quanto si è appreso, Ragnedda era partito dal porticciolo di Cannigione sul suo gommone diretto a Baja Sardinia, dove c'è la casa di famiglia, ma durante il viaggio si è schiantato sugli scogli prima di poter approdare. Da qui l’intervento di soccorso della Guardia costiera, poi l’arrivo dei carabinieri e il trasferimento in caserma per l’interrogatorio.

L’imprenditore, difeso dall’avvocato Luca Montella, è figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, noti per la produzione di vino d’eccellenza - Mario è uno dei fondatori della cantina Capichera, ceduta di recente -, di cui Emanuele ha seguito le orme fondando l’azienda ConcaEntosa, nelle campagne tra Arzachena e Palau. Lui è diventato famoso per aver messo sul mercato «il bianco più caro d’Italia», il Vermentino Disco Volante Igt 2021 con prezzi a bottiglia sino a 1.800 euro.