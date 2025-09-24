Maxi-operazione antimafia nel Catanese: 14 arresti legati al clan Scalisi

Nella notte appena trascorsa la polizia di Stato ha sferrato un duro colpo al clan Scalisi, storico gruppo criminale di Adrano (CT) legato a Cosa nostra. Gli agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamenti a seguito di incendio e persino di accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Tutti reati aggravati dall’obiettivo di agevolare il sodalizio mafioso.

L’operazione, disposta dal GIP di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha visto la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti, oltre al Commissariato di Caltagirone, in un’azione coordinata su scala nazionale.