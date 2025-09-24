Sicilia, rivolta dei balneari: nuove verifiche antimafia minacciano le concessioni

Il provvedimento è di appena poche righe. Ma potrebbe avere l’effetto di provocare una valanga di maxi sanzioni e perfino la perdita delle concessioni demaniali. È una paginetta che sta mettendo in allarme il vasto e variegato mondo dei 3 mila gestori dei lidi, quello firmato ieri dal direttore del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli.

In estrema sintesi, Beringheli ha avviato una verifica a tappeto del rispetto della norma nazionale che impone a tutti i gestori dei lidi di comunicare alle prefetture eventuali cambi dell’assetto societario e di altri elementi che sarebbero decisivi ai fini della concessione del certificato antimafia, indispensabile per essere titolari di tratti di costa.

Beringheli ricorda nella nota che questi cambi andavano comunicati alle prefetture entro trenta giorni da quando sono avvenuti. E quindi adesso il dirigente chiede a chiunque li abbia effettuati di trasmettere alla Regione copia delle comunicazioni fatte alle prefetture. Allo stesso modo la legge impone di comunicare modifiche della sede legale e del nome della società che ha originariamente ottenuto la concessione. La nota di Beringheli obbliga tutti i gestori dei lidi a trasmettere questa documentazione alla Regione entro sette giorni. Così l’assessorato guidato dalla meloniana Giusi Savarino, avvia una verifica a tappeto che può portare - è scritto nella nota - a una sanzione per chi ha omesso le comunicazioni alle prefetture che va dai 20 mila ai 60 mila euro. E se l’ulteriore verifica indicherà che i nuovi soci non hanno i requisiti per la certificazione antimafia, potrebbe anche scattare la perdita della concessione.

La nota dell’assessorato ieri ha scatenato il panico fra i gestori dei lidi. Perché i cambi di soci - viene spiegato dalle associazioni di categoria - sono diffusissimi e il rischio che non tutti abbiano rispettato l’obbligo di notificare gli atti alle prefetture è alto. «I titolari di vecchissime concessioni avranno certamente difficoltà a provare quanto chiede la Regione - ha detto ieri Antonello Firullo, responsabile dell’Associazione Turistica Balneare Siciliana - e per questo abbiamo già scritto alle prefetture per verificare se davvero toccava a noi fare queste comunicazioni». Il provvedimento dell’assessorato arriva all’indomani delle denunce fatte dal deputato Ismaele La Vardera su rischi di infiltrazioni mafiose nella gestione di alcuni lidi sulla spiaggia palermitana di Mondello.