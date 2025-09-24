Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Studentessa 19enne in gita precipita dal terrazzo di un albergo: è grave

Studentessa 19enne in gita precipita dal terrazzo di un albergo: è grave

La giovane, in gita scolastica nel capoluogo toscano, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14 é precipitata da un terrazzo posto al terzo piano dell’hotel

di

Una studentessa di 19 anni è caduta dal terrazzo di un albergo di Firenze, in piazza Indipendenza, nel centro storico della città. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è ricoverata in gravi condizioni. Tra le ipotesi non escluso che si tratti di un gesto volontario. La giovane, in gita scolastica nel capoluogo toscano, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14 é precipitata da un terrazzo posto al terzo piano dell’hotel. E’ scattato l’allarme e sul posto sono intervenute un’ambulanza e le pattuglie della polizia.

