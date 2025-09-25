Cervi nella stagione dell'amore, Valtellina "romantica": vietate le auto di notte per tutelarli

I cartelli sono già stati sistemati: divieto di circolazione alle macchine la notte fino al 31 ottobre in val Fontana, un oasi naturale a 1.800 metri di altezza. Una decisione 'romanticà più che viabilistica visto che il sindaco di Chiuro - circa 2.500 abitanti in Valtellina - l'ha presa per tutelare i cervi nella stagione dell’amore. E dunque strada fra Campiascio e Campello vietata alle macchine dalle 22 alle 5 con esclusione dei mezzi che transitano per motivi di lavoro per proteggere gli animali dall’overtourism che ormai è arrivato anche qui.

I cervi, infatti, hanno la stagione dell’amore fra settembre e ottobre. I maschi escono dal branco e si combattono incrociando i palchi ma anche e soprattutto a suon di bramiti per spaventare gli avversari e poter così conquistare le femmine. Lo spettacolo è suggestivo e infatti sono aumentate le macchine di chi sale in montagna per poter assistere. Un rumore che disturba gli animali. Senza contare il pericolo di attraversamento dei cervi che può provocare incidenti.