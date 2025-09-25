Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Frodi fiscali, la Guardia di finanza di Caltanissetta confisca 300mila ad imprenditori residenti al Nord

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha confiscato beni per un valore di 300.000 euro a due imprenditori del settore tessile e a un consulente, tutti residenti al nord: i tre sono stati oggetto di un’indagine che ha accertato indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali mediante l’utilizzo di crediti fittizi tutti operanti nel Nord Italia. L’indagine aveva coinvolto numerosi imprenditori, operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno evaso il fisco e gli enti previdenziali avvalendosi dell’intermediazione di un consulente della Provincia, specializzato in frodi fiscali analoghe: nel 2021 erano state denunciate in tutto 67 persone e si era giunti al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 25 milioni di euro, gran parte dei quali ancora pendenti nelle fasi processuali.

