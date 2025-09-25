Frodi fiscali, la Guardia di finanza di Caltanissetta confisca 300mila ad imprenditori residenti al Nord

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha confiscato beni per un valore di 300.000 euro a due imprenditori del settore tessile e a un consulente, tutti residenti al nord: i tre sono stati oggetto di un’indagine che ha accertato indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali mediante l’utilizzo di crediti fittizi tutti operanti nel Nord Italia. L’indagine aveva coinvolto numerosi imprenditori, operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno evaso il fisco e gli enti previdenziali avvalendosi dell’intermediazione di un consulente della Provincia, specializzato in frodi fiscali analoghe: nel 2021 erano state denunciate in tutto 67 persone e si era giunti al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 25 milioni di euro, gran parte dei quali ancora pendenti nelle fasi processuali.