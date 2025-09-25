Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / James Senese ricoverato in rianimazione per polmonite al Cardarelli: "Infezione severa"

James Senese ricoverato in rianimazione per polmonite al Cardarelli: "Infezione severa"

di

James Senese, il sassofonista napoletano noto a livello internazionale per le collaborazioni con big come Gil Evans, Bob Marley, Ornette Coleman e Pino Daniele, è ricoverato per polmonite all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Senese, 80 anni, figlio di una donna napoletana e di un soldato americano, ha esordito negli anni '60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli anni '70 il gruppo Napoli Centrale. La sua collaborazione con Daniele risale ai primi album del cantautore. Diverse le sue partecipazioni a pellicole cinematografiche.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province