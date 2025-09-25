James Senese ricoverato in rianimazione per polmonite al Cardarelli: "Infezione severa"

James Senese, il sassofonista napoletano noto a livello internazionale per le collaborazioni con big come Gil Evans, Bob Marley, Ornette Coleman e Pino Daniele, è ricoverato per polmonite all’ospedale Cardarelli di Napoli.
Senese, 80 anni, figlio di una donna napoletana e di un soldato americano, ha esordito negli anni '60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli anni '70 il gruppo Napoli Centrale. La sua collaborazione con Daniele risale ai primi album del cantautore. Diverse le sue partecipazioni a pellicole cinematografiche.
Caricamento commenti
Commenta la notizia