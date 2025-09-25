Ponte sullo Stretto, Salvini: "La sinistra contro 120mila posti lavoro"

«Aggiungo una riflessione sulla sinistra contro i lavoratori. Il Ponte sullo Stretto di Messina alla sinistra non piace, ma solo in Italia abbiamo una parte politica che fa la battaglia alle gallerie, ai ponti, ai viadotti, alle strade. Il Ponte porterebbe 120.000 posti di lavoro, quindi mi domando come si possa non volere un’opera che dà lavoro a tanti, non a Gaza ma in Italia, perché mi pagano per risolvere i problemi degli italiani, con uno sguardo a quello che accade nel mondo, contribuendo alla pace. Però la sinistra polemizza a prescindere sempre». Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture parlando con i giornalisti in un’iniziativa a sostegno di Francesco Acquaroli.