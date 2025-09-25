Terribile incidente sulla Palermo-Catania: quindici veicoli coinvolti e otto feriti dopo un maxi tamponamento

Otto persone ferite di cui una in gravi condizioni e traffico in tilt lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Maxi incidente all’interno della galleria Cameccia 2, nel territorio di Trabia. Coinvolti quindici veicoli. La carreggiata in direzione Palermo è stata chiusa all’altezza del chilometro 22, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Solo nel pomeriggio, intorno alle 17.30 la circolazione è stata ripristinata. Una persona è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni.
Dalle 11 circa, alcune squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per estrarre alcune persone dai veicoli e messo in sicurezza gli stessi. L'autostrada è chiusa nella tratta Termini Imerese - Trabia direzione Palermo, anche se nel frattempo sono stati rimossi tutti i mezzi coinvolti. Per consentire la gestione della circolazione, gli automobilisti sono costretti a uscire allo svincolo di Termini Imerese e a rientrare in autostrada a Trabia. Nessuna limitazione invece sulla carreggiata opposta, in direzione Catania, che resta regolarmente percorribile.
La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, il sinistro si sarebbe verificato nelle prime ore della mattina, all’interno della galleria, provocando forti rallentamenti e lunghe code. Un camion si è ribaltato ed avrebbe perso un quantitativo considerevole di olio motore lungo tutta la carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le pattuglie della polizia stradale che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di ripristino del traffico in direzione del capoluogo.
Caricamento commenti
Commenta la notizia