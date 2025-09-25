Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Travolto da una bobina per nastri d’acciaio: operaio di 62 anni muore schiacciato da un macchinario

Travolto da una bobina per nastri d’acciaio: operaio di 62 anni muore schiacciato da un macchinario

Sono intervenuti anche carabinieri e Ats, ai quali spetterà il compito di stabilire la dinamica che ha portato alla morte dell’operaio.

di

Incidente mortale sul lavoro intorno alle 12 quando un operaio, italiano di 62 anni, della Ticino Lamiere spa a Bubbiano, comune della cintura sud di Milano, è rimasto schiacciato, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. L’uomo è stato soccorso prima dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco ma le condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del Comando di via Messina e il 118. Sono intervenuti anche carabinieri e Ats, ai quali spetterà il compito di stabilire la dinamica che ha portato alla morte dell’operaio.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province