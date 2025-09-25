Travolto da una bobina per nastri d’acciaio: operaio di 62 anni muore schiacciato da un macchinario

Incidente mortale sul lavoro intorno alle 12 quando un operaio, italiano di 62 anni, della Ticino Lamiere spa a Bubbiano, comune della cintura sud di Milano, è rimasto schiacciato, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. L’uomo è stato soccorso prima dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco ma le condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del Comando di via Messina e il 118. Sono intervenuti anche carabinieri e Ats, ai quali spetterà il compito di stabilire la dinamica che ha portato alla morte dell’operaio.