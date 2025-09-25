Tredicenne sequestrata e violentata a Brindisi: indagati 2 coetanei

In lacrime ha raccontato tutto ai genitori. Di essersi fidata di due ragazzini che pensava essere suoi amici e soprattutto degli abusi sessuali subiti. Ha soli 13enni la vittima di una presunta violenza sessuale che si è consumata in un comune del Brindisino, pochi giorni fa. Tredicenne lei, 12 e 15, invece, i due adolescenti, coinvolti nell’inchiesta della Procura dei minori di Lecce per violenza sessuale aggravata e sequestro di persona. La violenza si sarebbe consumata in una strada buia del paese dove i due avevano condotto la ragazzina con una scusa. Prima ai genitori e poi ai carabinieri, la 13enne ha raccontato che, sicuri di non essere visti da nessuno, i due hanno abusato di lei. Inutili i tentativi di divincolarsi e fuggire i due adolescenti la tenevano ferma. Terrorizzata, quando è riuscita a tornare a casa la giovane ha trovato la forza di raccontare tutto ai suoi genitori. Padre e madre hanno subito deciso di raggiungere la stazione dei carabinieri del paese, accompagnando la figlia, per denunciare l'accaduto.

Davanti ai militari la 13enne ha ricostruito i fatti indicando i due quasi coetanei che avrebbero abusato di lei, che conosceva ormai da diverso tempo e di cui si fidava. Invece, ha raccontato di aver vissuto attimi drammatici. Subito è stata informata la procura dei Minori di Lecce che sta coordinando le indagini. Anche i due ragazzini sono stati convocati in caserma per acquisire la loro versione sui fatti dopo la denuncia della vittima. In questa sede i due adolescenti, accompagnati dalle rispettive famiglie, hanno risposto alle domande dei carabinieri.

Massimo è il riserbo - data la giovane età dei protagonisti e le ipotesi accusatorie - degli investigatori, e della procura che sta coordinando le indagini, anche su quello che i due hanno riferito ai carabinieri. L’attività investigativa dei militari del comando provinciale di Brindisi proseguirà nei prossimi giorni, acquisendo anche altri elementi finalizzati a ricostruire l'accaduto. E non è escluso anche l’acquisizione delle immagini di video-sorveglianza, pubbliche e private della zona. Sui social l’indignazione è tanta, anche dai residenti dello stesso comune della provincia di Brindisi. C'è chi parla «di una società malata, senza un briciolo di umanità» e chi chiede "giustizia per la vittima». Per altri, invece, ' i ragazzini a quell'età dovrebbero solo studiare e giocare».