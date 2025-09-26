Caso Garlasco, l'ex pm Venditti: “Così facendo si destabilizza il sistema giudiziario”

«L'intero sistema giudiziario si destabilizza con una simile surreale impostazione». Così Domenico Aiello, il difensore dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha commentato l’indagine dei pm di Brescia a carico del suo assistito. Il legale, in una nota indirizzata anche al ministro Nordio, scrive, riferendosi a un appunto trovato a casa dei genitori del 37enne, che un singolare e variegato iter giudiziario, con diverse istanze di revisione respinte, anni e anni di processo" che si è chiuso con la condanna definitiva di Alberto Stasi, «cede il passo di fronte ad un solo rigo di un appunto, allo stato privo di autore».