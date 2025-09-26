Caso Salis, il processo potrebbe essere annullato. Tajani: “Voteremo la revoca dell’immunità, le regole vanno rispettate”.

«Anche sulla vicenda Salis, noi combatteremo per la revoca dell’immunità. Quindi voteremo per la revoca dell’immunità, perché i reati sono stati commessi prima di diventare europarlamentare. Noi siamo garantisti sempre, ma proprio perché siamo garantisti rispettiamo le regole». Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, parlando da palco di 'Libertà', la festa del suo partito a a Telese Terme (Benevento).

Nel frattempo, se il Parlamento europeo dovesse rifiutare in via definitiva la richiesta dell’Ungheria di sospendere l’immunità di Ilaria Salis, il processo a suo carico sarebbe annullato. Lo ha annunciato oggi il giudice ungherese, Jozsef Sos, nel corso di un’udienza del procedimento.