Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Caso Salis, il processo potrebbe essere annullato. Tajani: “Voteremo la revoca dell’immunità, le regole vanno rispettate”.

Caso Salis, il processo potrebbe essere annullato. Tajani: “Voteremo la revoca dell’immunità, le regole vanno rispettate”.

di

«Anche sulla vicenda Salis, noi combatteremo per la revoca dell’immunità. Quindi voteremo per la revoca dell’immunità, perché i reati sono stati commessi prima di diventare europarlamentare. Noi siamo garantisti sempre, ma proprio perché siamo garantisti rispettiamo le regole». Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, parlando da palco di 'Libertà', la festa del suo partito a a Telese Terme (Benevento).

Nel frattempo, se il Parlamento europeo dovesse rifiutare in via definitiva la richiesta dell’Ungheria di sospendere l’immunità di Ilaria Salis, il processo a suo carico sarebbe annullato. Lo ha annunciato oggi il giudice ungherese, Jozsef Sos, nel corso di un’udienza del procedimento.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province