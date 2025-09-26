Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Donna muore in un allevamento nel Biellese, colpita dallo zoccolo di un cavallo?

The horse graze on the meadow in the Carpathian Mountains. Misty landscape. Morning fog high in the mountains. Ukraine.

Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, in un’azienda agricola del Biellese, a Cossato, la cascina San Grato, dove si trova un allevamento di cavalli. Secondo le prime informazioni, ancora sommarie, una donna di 24 anni è morta mentre stava occupandosi di un cavallo.

Non è ancora chiaro se la causa del decesso sia una caduta o un colpo (probabilmente di zoccolo) inferto dall’animale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare.

