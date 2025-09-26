Esce da casa per andare a scuola e scompare, ore di ansia per una 12enne a Lecce

E’ allarme a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, quando è uscita di casa, nel rione Santa Rosa, per andare a scuola dove però non è mai arrivata. La madre ieri sera ha sporto denuncia presso i carabinieri lanciando un appello con un post sui social.
Le ricerche alle quali stanno prendendo parte tutte le forze dell’ordine sono coordinate dalla Prefettura di Lecce. La ragazzina non avrebbe portato via nulla con sé, se non i documenti e il cellulare che risulta però spento e quindi non localizzabile, l’abbonamento SGM, oltre a 90 euro presi dal portafoglio della madre.
La donna avrebbe riferito agli investigatori il sospetto che la figlia possa essersi diretta in treno o più probabilmente a bordo di un pullman verso Parma, Isernia o Bolzano per incontrare qualcuno che ha conosciuto in chat.
Questo quanto perlomeno emerso dalla cronologia delle ricerche effettuate sul pc. Ma le ricerche fino ad ora non avrebbero sortito riscontri. La ragazzina al momento della scomparsa indossava leggins neri, felpa nera, scarpe bianche e occhiali dalla montatura nera.
Ma quello della 12enne non è l’unico caso di attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Dallo stesso quartiere è scomparsa, anche se i due casi non sarebbero in relazione, anche una ragazza di 20 anni di nazionalità irachena ospite insieme alla famiglia di un progetto di accoglienza del Comune di Lecce. L’ultimo contatto con la madre risale a mercoledì sera per avvisarla che sarebbe di lì a poco rientrata a casa.
