Esce da casa per andare a scuola e scompare, ore di ansia per una 12enne a Lecce

E’ allarme a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, quando è uscita di casa, nel rione Santa Rosa, per andare a scuola dove però non è mai arrivata. La madre ieri sera ha sporto denuncia presso i carabinieri lanciando un appello con un post sui social.

Le ricerche alle quali stanno prendendo parte tutte le forze dell’ordine sono coordinate dalla Prefettura di Lecce. La ragazzina non avrebbe portato via nulla con sé, se non i documenti e il cellulare che risulta però spento e quindi non localizzabile, l’abbonamento SGM, oltre a 90 euro presi dal portafoglio della madre.

La donna avrebbe riferito agli investigatori il sospetto che la figlia possa essersi diretta in treno o più probabilmente a bordo di un pullman verso Parma, Isernia o Bolzano per incontrare qualcuno che ha conosciuto in chat.