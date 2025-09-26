Fine dell'incubo a Vittoria, ritrovato il 17enne rapito: sta bene

È stato ritrovato a Vittoria, nel Ragusano, il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo, che sta bene, è stato condotto nel commissariato di polizia del paese per essere ascoltato dagli investigatori.

Il sequestro nel rione Forcone

Il rapimento era avvenuto ieri intorno alle 21.30 in una piazzetta del rione Forcone, davanti ad alcuni amici. Il giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo, era stato prelevato da due sconosciuti incappucciati giunti a bordo di una Panda nera. Prima di portarlo via, i banditi lo avevano chiamato per nome e rassicurato gli altri ragazzi presenti dicendo che volevano solo lui.

Gli uomini, che parlavano in italiano con voce adulta, avevano costretto la vittima a salire sull’auto e si erano allontanati scortati da una seconda Panda bianca. Prima di fuggire, avevano lasciato a terra il cellulare del giovane per evitare di essere rintracciati.