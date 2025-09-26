Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Il cooperante Alberto Trentini nel carcere del Venezuela, Meloni sente la madre: "Massimo impegno per esito positivo"

Il cooperante Alberto Trentini nel carcere del Venezuela, Meloni sente la madre: "Massimo impegno per esito positivo"

di

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Meloni ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a Caracas lo scorso 23 settembre. La premier - si legge in una nota - ha confermato alla Signora Colusso Trentini la grande attenzione con cui il Governo segue la vicenda e il suo massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province