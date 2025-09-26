Il destino dell'Acr Messina, è del Racing City Group la prima offerta per l'acquisto

Sarebbe della Racing City Group l'offerta irrevocabile d'acquisto del Messina inviata via pec ieri pomeriggio. Il gruppo, che già da giorni segue l'evolversi della situazione, anche con alcune "visite" allo stadio "Franco Scoglio", si sarebbe deciso a fare il primo passo. Non è possibile reperire conferme per via della secretezza della procedura giudiziaria in corso e che dovrebbe portare, qualora il curatore Maria Di Renzo dovesse ritenere l'offerta valida alla luce dei contenuti della proposta ricevuta, all'avvio dell'iter per un'avviso pubblico. Successivamente, in questo caso, si aprirebbero poi le porte a eventuali rilanci secondo dei criteri prestabiliti.

Il Racing City Group di Justin Davis e Morris Pagniello, che annovera nel proprio progetto diversi club femminili e altre varie partecipazioni, è solo una delle realtà che nelle ultime settimane ha chiesto informazioni sull'acquisizione del ramo sportivo dell'Acr. Sul quale pendono ancora dei dubbi relativi alla quantificazione del debito sportivo. Nello specifico, relativamente alla possibile escussione della fideiussione già depositata che potrebbe ridurre la somma che attualmente ammonta a circa 650mila euro (sarebbe bene che a livello federale la vicenda venisse chiarita al più presto, visto che si sta parlando del destino di una piazza blasonata).