Il presidente Mattarella a Flotilla: "Accogliete offerta per la mediazione"

Al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta» dalla Flotilla, «valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza». Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona».

La proposta, sostenuta anche dal Governo italiano (e da altri attori), prevedeva che la Flotilla consegnasse gli aiuti in una località sicura, come Cipro, da dove il Patriarcato Latino di Gerusalemme avrebbe poi provveduto a recapitarli a Gaza in sicurezza. Tuttavia, la Global Sumud Flotilla (la missione in corso nel settembre 2025) ha respinto tale proposta, ribadendo che l'obiettivo primario della sua missione non è solo la consegna degli aiuti, ma anche quello di "rompere l'assedio" navale imposto alla Striscia di Gaza, e ha annunciato di voler proseguire la rotta verso la destinazione finale.