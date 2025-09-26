Salvini: "Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti come la patente, con le infrazioni si perde"

"Come Lega non ci accontentiamo di tenere in carcere questi delinquenti perché poi li pagano i cittadini italiani. È necessaria l’espulsione e introdurre un permesso di soggiorno a punti, come la potente a punti. Per chi guida drogato o ubriaco, usa il telefonino alla guida, si tolgono dei punti e si sospende la patente perché la vita è sacra. A maggior ragione, se ti concedo la cittadinanza, se ti apro le porte di casa mia e poi commetti i reati o infrazioni, ti tolgo quei punti e posso e posso rispedirti al tuo Paese".

Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ospite della trasmissione Mattino 5.