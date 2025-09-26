Simona Bortoletto travolta e uccisa sulle strisce pedonali: giallo a Fiumicino

Resta al momento rubricato come omicidio stradale il fascicolo aperto dalla Procura di Civitavecchia in relazione alla morte di Simona Bortoletto uccisa dopo essere stata investita martedì sera a Fiumicino. A bordo dell’auto Cristiano Maggetti, amico della vittima con la quale - secondo quanto ricostruito - aveva cenato quella sera. I pm, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno disposto una serie di accertamenti e affidato le indagini ai carabinieri che affiancheranno i vigili urbani.

Ascolto dei testimoni, analisi dei cellulari e verifiche sulle telecamere presenti nella zona: l’attività istruttoria disposta al fine di chiarire la dinamica e capire se si è trattato di una fatalità o di un femminicidio.

Gli inquirenti, dopo questa prima fase, convocheranno l’indagato - risultato con valori dell’alcoltest leggermente superiori al consentito - per interrogarlo. In base a quanto riferiscono alcuni quotidiani l’uomo è già gravato dalla misura di divieto di avvicinamento all’ex moglie che lo ha denunciato per maltrattamenti in famiglia. Dopo il tragico impatto Maggetti si è fermato ed ha allertato i soccorsi.