"Vogliamo solo lui". Paura a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici

Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via. Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l’obiettivo. I due parlavano in italiano, con voce di adulti. Saliti sull'auto con la vittima sono andati via scortati da una Panda bianca.
Il sequestro è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri, destando molto allarme nel grosso centro agricolo del Ragusano dove c'è il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d’Italia. I banditi prima di andare via hanno preso il cellulare della vittima e lo hanno lasciato sul posto a terra, probabilmente per non farsi "tracciare".
Le due auto, dopo il sequestro di persona, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un’area estesa del Ragusano.
La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull'accaduto. Il giovane non è stato ancora ritrovato. Intanto è stata convocata una riunione di giunta del Comune di Vittoria per chiedere un potenziamento delle forze dell’ordine dal sindaco Francesco Aiello: «Lo chiediamo da anni c'è un bisogno di sicurezza e da anni lanciamo l’allarme. Se un sindaco chiede aiuto ha diritto di essere ascoltato. Questo episodio ci riporta indietro nel tempo, a trent'anni fa, con il sequestro del notaio Garrasi e nel dopoguerra con quello del piccolo Alfredino Fuschi. Siamo preoccupati - aggiunge il sindaco di Vittoria - anche per il modo in cui l’episodio sarebbe avvenuto: davanti a testimoni e con le armi in pugno. Speriamo che al più presto questo giovane possa essere portato in salvo e restituito alla sua famiglia».
