Accoltella il marito e chiama i carabinieri dicendo di essere stata aggredita: un arresto a Caltanissetta

I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato per maltrattamenti una 61enne, incensurata. La donna aveva denunciato alla centrale operativa di essere stata aggredita dal marito. I militari, arrivati nella sua abitazione, hanno trovato tracce di sangue che conducevano dall’ingresso del condominio alla cucina dell’appartamento dove la sedicente vittima li aspettava.

L’atteggiamento della donna, la mancanza di tracce evidenti di lesioni sul corpo e l’assenza del presunto aggressore hanno insospettito i carabinieri che hanno poi accertato che era stata la 61enne ad aggredire il marito colpendolo con un coltello da cucina da 32 cm, poi nascosto sotto al letto.

Rientrato dall’ospedale dove era andato a farsi medicare, l’uomo ha trovato i militari a cui ha raccontato la reale dinamica dei fatti confermata poi dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza che hanno ripreso le violenze verbali rivolte al marito, anche in presenza del figlio, e infine l’aggressione con il coltello.