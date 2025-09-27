Ascensore precipita nell'ospedale di Caltanissetta, ferita una donna

Grave incidente all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove un ascensore è precipitato dal terzo piano provocando il ferimento di una lavoratrice, che ha riportato fratture agli arti inferiori. Afferma il Codacons: «E' inammissibile che all’interno di una struttura sanitaria, che dovrebbe garantire tutela e sicurezza, possano verificarsi episodi di tale gravità. E’ indispensabile accertare immediatamente le cause del crollo e le eventuali responsabilità».

L’associazione chiede alla procura della Repubblica di aprire «senza indugio» un’inchiesta per verificare le condizioni di manutenzione degli impianti, la regolarità dei controlli e la conformità delle certificazioni di sicurezza. Contestualmente, sollecita la Regione e le autorità competenti «ad avviare verifiche straordinarie su tutti gli ascensori e i sistemi di trasporto verticale presenti negli ospedali siciliani».

«Non è tollerabile - aggiunge il Codacons - che pazienti e operatori sanitari debbano mettere a rischio la propria vita a causa di impianti obsoleti, mal gestiti o scarsamente controllati. La sicurezza deve essere una priorità assoluta e non può essere sacrificata per incuria o negligenza».