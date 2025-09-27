Auto esce fuori strada a Francavilla Fontana, due morti

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in serata lungo la Strada Provinciale 26, in territorio di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Una sola auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada provocando la morte di due uomini, non ancora identificati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ostuni e Francavilla Fontana, che hanno messo in sicurezza l’area. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e rilievo. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.