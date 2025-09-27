Auto fugge all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto, un morto durante l'inseguimento

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto in serata a Sant'Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso).

Le vittime sono un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Treviso.

L’auto, poco prima, era transitata a forte velocità e commettendo diverse violazioni al codice della strada passando davanti ad una pattuglia dei carabinieri che inutilmente tentato un alt. La pattuglia dell’Arma si è quindi messa all’inseguimento della macchina che è poi finita fuori strada, ribaltandosi. Il 37enne, che era già conosciuto alle forze dell’ordine, guidava senza patente perché gli era stata revocata.