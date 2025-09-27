Carlo Piazzolla, carabiniere in pensione sventa una rapina a Molfetta e finisce in ospedale: "Ho fatto il mio dovere"

«Sono andato deciso e ho fatto il mio dovere. Dopo quarant'anni di servizio, la divisa te la togli ma rimani carabiniere per sempre: dicono che gli alamari restano cuciti sulla pelle». Dal reparto di Ortopedia del Policlinico di Bari, con la gamba fasciata dopo l’intervento chirurgico, Carlo Piazzolla, 65 anni, ex luogotenente dell’Arma in pensione da dieci, ricostruisce i momenti concitati della rapina avvenuta ieri al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. Era con la sorella a prendere un caffè quando ha visto la folla fuggire. «Nonostante mi invitassero a non andare, ci sono andato lo stesso, forse sono incosciente», racconta.

Insieme a un brigadiere in borghese, si è avvicinato al rapinatore Giuseppe Tammeo, 50 anni, di Cerignola e residente a Trinitapoli, che aveva appena arraffato gioielli per decine di migliaia di euro. L’uomo, armato di un fucile d’assalto, stava cercando di caricare la refurtiva su una Fiat Panda parcheggiata all’esterno. «Lui ha aperto la portiera posteriore per buttare dentro i sacchi. Io mi sono infilato dall’altra parte e ho sfilato la chiave dal quadro.