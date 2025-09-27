Caso Garlasco, la madre di Sempio: "Nessuno ha mai dato una lira a Venditti. E' una grandissima cavolata"

«Quella uscita contro il dottor Venditti è una schifezza». Parla così, intervistata a Quarto Grado, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, alla luce della nuova indagine dei pm di Brescia che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato con l’accusa di essere stato corrotto proprio per scagionare Sempio dalla responsabilità del delitto di Garlasco.

«Possiamo dire una cosa sia io che mio marito - ha proseguito la madre di Sempio -, il dottor Venditti noi l'abbiamo visto una volta sola a Pavia quando siamo stati chiamati nel 2017 e basta, non lo conosciamo personalmente e nessuno della famiglia Sempio ha mai dato una lira al dottor Venditti. Quindi anche tutte le accuse che vengono fatte contro di lui per quanto riguarda la famiglia Sempio sono delle emerite schifezze».

«Sono stanca di sentire tutto quello che viene detto adesso - ha aggiunto la donna che ieri con il marito è stata sentita a lungo come testimone dagli investigatori a Pavia -. Mi fa schifo che delle intercettazioni di una famiglia che sta parlando dei cavoli suoi in macchina vengano rese pubbliche. Non ce la facciamo più e questa accusa che anche oggi ci viene fatta d’aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora».