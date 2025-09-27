Choc a Catania, torta con il volto del sindaco Trantino infilzata da un uomo con una spada

Un uomo prende una spada e infilza ripetutamente una torta con le candeline accese e con, riprodotta, l’immagine del volto del sindaco di Catania, Enrico Trantino, mentre più persone cantano 'tanti auguri a te' e insultano il primo cittadino: è il contenuto di un video postato sui social che è stato poi rimosso, ma non prima che fosse segnalato alla vittima che ha denunciato l’episodio alla polizia postale di Catania, che ha già identificato l’uomo che con la spada infilzava la torta e gli altri partecipanti. Enrico Trantino nei mesi scorsi era stato apostrofato con parole pesanti da un cittadino che, con un video sui social, aveva minacciato di prenderlo a colpi di casco dopo che i vigili urbani avevano messo le ganasce alla sua auto parcheggiata davanti al Policlinico di via Santa Sofia. Anche in quel caso il sindaco ha denunciato.