Fine dell'incubo a Vittoria, sta bene il 17enne rapito. Si è recato in commissariato con un amico

È stato ritrovato a Vittoria, nel Ragusano, il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo, che sta bene, è stato accompagnato nel commissariato di polizia del paese per essere ascoltato dagli investigatori.
Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il giovane sarebbe arrivato questa sera davanti al commissariato in automobile insieme a un amico. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di capire dove sia stato tenuto durante le ore della scomparsa. Si saa verificando se si sia trattato realmente di un rapimento.
Il sequestro nel rione Forcone
Il rapimento era stato denunciato ieri intorno alle 21.30 in una piazzetta del rione Forcone, davanti ad alcuni amici. Il giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo, sarebbe stato prelevato da due sconosciuti incappucciati giunti a bordo di una Panda nera. Prima di portarlo via, i banditi lo avrebbero chiamato per nome e rassicurato gli altri ragazzi presenti dicendo che volevano soltanto lui.
Gli uomini, che parlavano in italiano con voce adulta, avrebbero costretto la vittima a salire sull’auto e si sarebbero allontanati scortati da una seconda Panda bianca. Prima di fuggire, avrebbero lasciato a terra il cellulare del giovane per evitare di essere rintracciati.
Indagini e ricerche
La notizia del presunto sequestro aveva destato forte allarme a Vittoria, centro agricolo che ospita il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno. Le forze dell’ordine avevano immediatamente avviato le ricerche, ascoltato i testimoni e acquisito i filmati delle telecamere della zona, seguendo la pista dei rapitori che si sarebbero diretti verso Pedalino.
Gli sviluppi delle ultime ore stanno ora ridisegnando i contorni della vicenda, che resta al vaglio degli inquirenti.
