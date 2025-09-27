Fine dell'incubo a Vittoria, sta bene il 17enne rapito. Si è recato in commissariato con un amico

È stato ritrovato a Vittoria, nel Ragusano, il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo, che sta bene, è stato accompagnato nel commissariato di polizia del paese per essere ascoltato dagli investigatori.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il giovane sarebbe arrivato questa sera davanti al commissariato in automobile insieme a un amico. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di capire dove sia stato tenuto durante le ore della scomparsa. Si saa verificando se si sia trattato realmente di un rapimento.

Il sequestro nel rione Forcone

Il rapimento era stato denunciato ieri intorno alle 21.30 in una piazzetta del rione Forcone, davanti ad alcuni amici. Il giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo, sarebbe stato prelevato da due sconosciuti incappucciati giunti a bordo di una Panda nera. Prima di portarlo via, i banditi lo avrebbero chiamato per nome e rassicurato gli altri ragazzi presenti dicendo che volevano soltanto lui.