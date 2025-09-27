Flotilla, la delegazione italiana va avanti nella missione. Tajani: ho spiegato i rischi

«La delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone - viene sottolineato - di cui circa 40 sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l’attività insieme all’equipaggio di terra. Tra di loro la portavoce Maria Elena Delia, come è stato già comunicato».

Tajani, Flotilla va avanti? A italiani spiegato i rischi

«Noi abbiamo detto quali sono i rischi e i pericoli. Lo ha detto il presidente della Repubblica, le parole del presidente della Repubblica sono inequivocabili. Assolutamente». Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la notizia che la delegazione italiana a bordo della Flotilla andrà avanti nella missione. «Condivido parola per parola il presidente della Repubblica Mattarella - ha aggiunto Tajani parlando a margine di 'Libertà', la festa di FI a Telese Terme (Benevento) -. È quello che gli abbiamo detto dal fin primo giorno. Poi, fino a che noi possiamo fare qualcosa per scongiurare rischi per i cittadini italiani, lo facciamo. Se poi entrano dentro, li assisteremo là. La nave militare non gli fa la scorta, questa è l’unica cosa certa».

Rotta verso Gaza

La Sumud Flotilla è pronta a partire in giornata, nelle prossime ore, mantenendo - almeno al momento - la rotta verso Gaza. È quanto si apprende dai membri degli equipaggi, secondo cui le notizie fornite sulle condizioni meteo permetterebbero la navigazione. Alcuni membri degli equipaggi avrebbero deciso di non ripartire e per i naviganti sono comunque in corso interlocuzioni riguardo all’ipotesi di una mediazione, affinché si possano scongiurare tensioni con le autorità israeliane.