I Pro Pal a Torino cercano di forzare il blocco: la polizia usa l'idrante. Lanci di bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro gli agenti

I manifestanti pro Palestina in corteo verso l’aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire dalla città, hanno cercato di andare avanti.

Una cinquantina di manifestanti Pro Palestina ha raggiunto l’aeroporto di Torino-Caselle ed è vicino alle reti a bordo pista, nei pressi del cimitero di Caselle. Dovrebbe trattarsi del gruppo che era partito in autonomia da Borgaro Torinese più di un’ora fa.

I manifestanti stavano andando verso uno stabilimento Leonardo, che ha l’ingresso poco più avanti, verso la frazione Malanghero di San Maurizio Canavese, ma visto che l’ingresso della fabbrica è presidiato dalle forze dell’ordine, si sono fermati a bordo pista.

"Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità" hanno detto poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia, fumogeni e grossi petardi verso gli agenti, colpendoli anche con le aste delle bandiere palestinesi con cui sfilavano in corteo.

La polizia ha risposto continuando a sbarrare loro la strada, utilizzando un idrante e dei lacrimogeni.  Un centinaio circa di manifestanti in bicicletta invece nel frattempo sono riusciti a entrare nella superstrada che porta allo scalo Sandro Pertini, che dista una quindicina di chilometri dalla città.

A Borgaro Torinese, paese a oltre metà strada verso l’aeroporto, una cinquantina di manifestanti intanto è in presidio. La superstrada per l’aeroporto in direzione dello scalo intanto è stata chiusa, mentre è percorribile in direzione del capoluogo, ma con uscita prima di arrivare in città.

 

 

