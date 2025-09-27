I Pro Pal a Torino cercano di forzare il blocco: la polizia usa l'idrante. Lanci di bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro gli agenti

Una cinquantina di manifestanti Pro Palestina ha raggiunto l’aeroporto di Torino-Caselle ed è vicino alle reti a bordo pista, nei pressi del cimitero di Caselle. Dovrebbe trattarsi del gruppo che era partito in autonomia da Borgaro Torinese più di un’ora fa.

I manifestanti stavano andando verso uno stabilimento Leonardo, che ha l’ingresso poco più avanti, verso la frazione Malanghero di San Maurizio Canavese, ma visto che l’ingresso della fabbrica è presidiato dalle forze dell’ordine, si sono fermati a bordo pista.

"Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità" hanno detto poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia, fumogeni e grossi petardi verso gli agenti, colpendoli anche con le aste delle bandiere palestinesi con cui sfilavano in corteo.

La polizia ha risposto continuando a sbarrare loro la strada, utilizzando un idrante e dei lacrimogeni. Un centinaio circa di manifestanti in bicicletta invece nel frattempo sono riusciti a entrare nella superstrada che porta allo scalo Sandro Pertini, che dista una quindicina di chilometri dalla città.