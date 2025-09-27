Il sequestro-lampo di Vittoria: esclusa la pista dell'estorsione. Ecco cosa è successo

Stava camminando verso casa quando un amico lo ha riconosciuto, lo ha accolto nella sua auto e accompagnato in commissariato a Vittoria. Queste le ultime cose che si sanno: il 17enne, vittima di un rapimento a Vittoria, nel Ragusano da ieri è libero ed è stato subito sentito dagli inquirenti.

«Devo dare atto a impegno delle forze dell’ordine e procura per avere svolto gli accertamenti necessari nell’immediato. La vicenda presenta ancora lati oscuri sui quali risponderemo compatibilmente alla necessità di non pregiudicare le indagini e cercando di offrire all’opinione pubblica un quadro completo limitatamente al divulgabile in questa fase. Le indagini sono ancora in corso», ha detto il procuratore capo di Ragusa, Francesco Puleio affiancato dal sostituto Monica Monego, dal questore Marco Ciambra, dal capo della Mobile Andrea Monaco e dal dirigente del commissariato di Vittoria, Giovanni Arcidiacono.