Tragedia sfiorata a Palermo, crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa: ferita una turista

È crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo. La pioggia abbondante di questi giorni ha provocato danni all’edificio.

I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni trasportata all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e gli agenti della polizia municipale. La zona è stata transennata. Si sta cercando di mettere in sicurezza l’edificio ed evitare altri crolli.