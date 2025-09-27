Nuove flotte per Gaza da Catania, "In contatto con Flotilla". Nuova barca con giornalisti e medici a bordo

Thousand Madleens to Gaza e Global Sumud sono «iniziative alleate e in contatto quotidiano». Lo affermano gli organizzatori delle due nuove flotte di barca in partenza da Catania per Gaza. «Navighiamo al loro fianco - spiegano - ma non aspetteranno che ci uniamo a loro in mare. Alcune imbarcazioni del Gsf, in particolare la Conscience, si uniranno alle Thousand Madleens in mare».

La pioggia battente che cade su Catania non ferma gli organizzatori delle due nuove flotte, una decina di barche, due al porticciolo di San Giovanni Li Cuti e le altre in rada, che si preparano a prendere il mare da Catania per Gaza. Sono quelle organizzate da Thousand Madleens to Gaza e Freedom Flotilla Coalition, che, meteo permettendo, dovrebbe salpare prima di sera dal capoluogo etneo. La flotta, spiegano gli organizzatori delle due nuove flottiglie, partirà per «s fidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra».

Le imbarcazioni per la «maggior parte, trasportano forniture mediche, cibo secco e materiale scolastico, poiché queste sono state segnalate come alcune delle principali priorità dai palestinesi sul campo». «Siamo pronti a partire - annunciano in conferenza stampo - e non finiremo fino a quando la Palestina, vittima di attacchi senza precedenti, non sarà libera. Con noi i cittadini del mondo che finalmente si stanno ribellando e lottano, con azioni non violente, per la liberazione del popolo palestinese».

Nuova barca

Una barca con a bordo una maggioranza di giornalisti internazionali e medici professionisti salperà il 1 ottobre per Gaza. E’ l’obiettivo annunciato da Freedom Flotilla Coalition in conferenza stampa a Catania. «È un’iniziativa senza precedenti - è stato spiegato - perché per due anni Israele ha negato a tutti i giornalisti stranieri di entrare a Gaza, creando uno dei blackout di stampa più severi nella storia recente. Le nostre sono azioni dirette e non violente. Le flotte cercano di fare il lavoro che i governi non hanno fatto. A tutti quelli che stanno guardando da casa diciamo: 'fate qualcosa di più'. Lo sapete che dovete».