Sbanda con l'auto e finisce in un bosco: gravi bimbo di 2 anni e la sua mamma ad Aquileia

Una donna, di 29 anni, di Gorizia e il suo bimbo di 2 anni sono rimasti gravemente feriti dopo che l’auto sulla quale si trovavano è uscita di strada finendo in una zona boscosa. L’incidente è accaduto poco prima di mezzanotte nei pressi di Aquileia (Udine). Per cause ancora imprecisate la donna avrebbe perso il controllo della vettura ed è finita fuori strada nella boscaglia. I vigili del fuoco fatti intervenire hanno estratto entrambi dalle lamiere contorte. La donna e il piccolo, che si trovava sul seggiolino posteriore, sono stati trasportati all’ospedale a Udine. Sul posto personale Sores e i Carabinieri per i consueti rilievi.