Sostegno Ue ai media locali e allarme disinformazione: l'impegno di von der Leyen e i cinque obiettivi

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen , nel suo discorso sullo stato dell'Unione tenuto di fronte al Parlamento europeo, ha riservato un significativo passaggio ai temi dell'emergenza democratica causata dalla disinformazione, annunciando più fondi europei per i media locali e indipendenti. "Lanceremo un nuovo programma per la resilienza dei media, che sosterrà il giornalismo indipendente e l’alfabetizzazione mediatica. Una stampa libera è la spina dorsale di qualsiasi democrazia" ha ribadito von der Leyen, annunciando misure di cui adesso si attende la piena e concreta attuazione, per garantire realmente pluralismo e consapevolezza. Il tema è anche in cima all'agenda del Consiglio d'Europa, che durante la recente conferenza tenutasi a Malta ha lanciato un progetto volto a fornire gli strumenti necessari, in particolare ai giovani, attraverso l’educazione ai media e all’informazione.

"Accogliamo con soddisfazione - ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini - le dichiarazioni della presidente della Commissione Ue sulla necessità di difendere la stampa libera e sostenere il giornalismo in questo momento di guerra ibrida dell’informazione e di manipolazioni dei contenuti rese più facili dalle innovazioni. L’impegno europeo rafforza la direzione già intrapresa dal Governo italiano e da Forza Italia". "I provvedimenti costanti messi in campo dall’esecutivo del nostro Paese a sostegno dei sistemi nazionali editoriali, il reato di deep fake introdotto nel Ddl sull’intelligenza artificiale e il contributo costante in sede europea del Governo italiano vanno esattamente nella direzione indicata dalla Presidente von der Leyen. È doveroso intervenire per fermare l’erosione di fiducia nell’informazione da parte dei cittadini".

Riffeser Monti: un cambio di passo per l'Europa

"Assistiamo e plaudiamo ad un cambio di passo dell’Europa: ridare finalmente spazio e centralità all’informazione libera e indipendente, che negli ultimi quindici anni è stata minata da diversi operatori, è l’obiettivo della Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen - afferma il presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti - Le chiare parole della presidente, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, dedicate alla crisi dei media tradizionali e dell’informazione, anche locale, e ai rischi per la democrazia che derivano dalla trasformazione di molti luoghi in deserti dell’informazione, richiedono interventi urgenti e strutturali". "Così come l’annunciato impegno della Commissione a fare di più per proteggere i media e la stampa indipendente, con l’avvio del nuovo programma per la resilienza dei media e la proposta di aumentare in modo significativo i finanziamenti destinati ai giornali nel prossimo bilancio dell’Unione, siano da sprone per i Governi nazionali. Per questo gli editori della FIEG – prosegue Riffeser – auspicano che in tempi brevi gli impegni assunti si trasformino in un Piano quinquennale per il settore, con misure concrete ed efficaci sia da parte della Commissione UE, sia da parte dei Governi nazionali".

Il Piano quinquennale, che darebbe finalmente strutturalità agli interventi e consentirebbe la programmazione dei necessari investimenti per lo sviluppo, dovrebbe per Fieg, fra l’altro, sostenere: l’assunzione di giovani professionisti e giornalisti che sanno intercettare meglio le nuove generazioni, per avvicinarle alla lettura digitale del giornale, non accontentandosi solo di interrogare i siti ma di avere, con la lettura del quotidiano, informazioni che possono aiutare nella vita; la salvaguardia della capillarità del sistema distributivo, per consentire a tutti i lettori di continuare ad avere la possibilità di acquistare il giornale cartaceo; regole precise per il mercato pubblicitario e garanzie per tutti gli operatori di pari condizioni, per non essere soggetti a monopoli ormai conclamati, per un mercato che veda le risorse tornare sui media tradizionali; la riconquista, con campagne di sensibilizzazione e valorizzazione sul digitale e sulla carta stampata, della fiducia dei lettori verso l’informazione professionale indipendente e di qualità; la protezione e la valorizzazione del prodotto editoriale da chiunque venga utilizzato. Gli editori della FIEG chiedono quindi che siano accelerate le procedure per le concessioni degli aiuti nel settore dei media, così da facilitare anche le misure di sostegno da parte dei singoli Stati nazionali.

L'appello dell'Ordine: tutelare il lavoro giornalistico

"Accogliamo positivamente le parole della presidente della Commissione Europea Von der Leyen sulla necessità di garantire e tutelare la libertà di stampa. - afferma il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli - È tuttavia necessario passare dalle parole ai fatti individuando meccanismi di sostegno efficaci e diretti della UE non solo per gli editori ma anche per il lavoro dei giornalisti; serve più coraggio nel contrastare lo strapotere delle piattaforme digitali che drenano la gran parte delle risorse e occorrono norme vincolanti per gli Stati per garantire una reale autonomia dei giornalisti, a partire da un freno alle azioni giudiziarie di tipo intimidatorio che in Italia hanno raggiunto livelli inaccettabili".

"La nostra democrazia è sotto attacco.

La manipolazione delle informazioni e la disinformazione crescenti stanno dividendo le nostre società, erodendo non solo la fiducia nella verità, ma anche nella democrazia stessa. Per questo motivo abbiamo urgente bisogno dello scudo europeo per la democrazia. Abbiamo bisogno di maggiori capacità per monitorare e individuare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione.

Intendiamo istituire pertanto un nuovo centro europeo per la resilienza democratica (European Centre for Democratic Resilience), che riunirà tutte le competenze e le capacità degli Stati membri e dei paesi vicini.

Onorevoli deputate, onorevoli deputati, in diverse comunità di tutta Europa i media tradizionali sono in crisi. In molte zone rurali, l'epoca in cui si andava a comprare il giornale locale è un lontano ricordo. Questa situazione ha trasformato molti luoghi in deserti dell'informazione, in cui la disinformazione trova terreno fertile. Si tratta di un fenomeno estremamente pericoloso per la nostra democrazia. Perché i cittadini informati, che possono fidarsi di ciò che leggono e ascoltano, sono essenziali per far sì che chi è al potere sia chiamato a rendere conto del proprio operato. E quando i media indipendenti sono smantellati o neutralizzati, la nostra capacità di monitorare la corruzione e preservare la democrazia è gravemente indebolita.

Per questo motivo il primo passo della strategia di un autocrate è sempre quello di neutralizzare i media indipendenti. Perché il silenzio favorisce il regresso democratico e la corruzione.

Dobbiamo quindi impegnarci di più per proteggere i media e la stampa indipendente.

Intendiamo pertanto avviare un nuovo programma per la resilienza dei media (Media Resilience Programme), che sosterrà il giornalismo indipendente e l'alfabetizzazione mediatica. Ma dobbiamo anche affiancare investimenti per rispondere ad alcune delle cause profonde di questa tendenza. Per questo motivo abbiamo proposto di aumentare in modo significativo i finanziamenti destinati ai media nel prossimo bilancio. Inoltre è necessario anche stimolare il capitale azionario privato. Utilizzeremo pertanto i nostri strumenti in tal senso per sostenere i media indipendenti e locali. Una stampa libera è il fondamento di qualsiasi democrazia. E noi sosterremo la stampa europea affinché rimanga libera".