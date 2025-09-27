Università, 5.610 posti letto chiesti con il bando del Pnrr in Sicilia: a Messina 2.237

Presentate richieste per realizzare 5.615 posti letto a prezzo calmierato in Sicilia grazie al bando Housing del ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro.

Nello specifico ad Agrigento sono pervenute candidature per 82 posti letto, a Caltanissetta per 154 posti letto, a Catania per 1.728 posti letto, a Enna per 797 posti letto, a Messina per 2.237 posti letto, a Palermo per 436 posti letto, a Ragusa per 103 posti letto e a Siracusa per 78 posti letto. Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione.

A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto. Nella gestione del bando il MUR ha avuto anche il supporto e l’assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). «L'investimento sull'housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l’attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie», afferma il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.