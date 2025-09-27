Vende falso vino Zibibbo, denunciato imprenditore tedesco: produzione scoperta dai carabinieri di Roma e Messina

I carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, sotto la direzione della Procura di Marsala, hanno scoperto una produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione «Zibibbo di Pantelleria».

L’attività, avviata mediante il monitoraggio dei siti web e social network, ha permesso di accertare che una società con sede in Germania vendeva bottiglie di vino, in Italia e in altri paesi anche extra Ue, con la falsa etichetta.

La società tedesca operava senza avere alcuna autorizzazione per la produzione e l’immissione in vendita del vino Zibibbo di Pantelleria Dop che costituisce un prodotto di origine protetta e la cui produzione è regolata nei dettagli da un rigoroso disciplinare di produzione. Dalle indagini è emerso che la ditta vendeva in Germania, Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Canada, Taiwan, Giappone, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Francia, Russia e Stati Uniti.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare il deposito nell’isola di Pantelleria. Sono stati sottoposti a sequestri 5mila litri di vino di cui 3.500 in corso di trasformazione e circa 1.500 litri già imbottigliate ed etichettato con le false denominazioni Zibibbo di Pantelleria e Terre Siciliane IGT.