Allerta del Viminale in vista dei cortei pro Pal, Piantedosi incontrerà i prefetti

Dopo gli scontri di Torino, e prima ancora quelli a Milano, l’attenzione del Viminale si concentra ora sulle altre piazze calde pronte ad ospitare le proteste dei pro Pal, alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda della Sumud Flotilla.

Su questo fronte la manifestazione di sabato 4 ottobre a Roma è l’evento che più di tutti è sotto i riflettori. E si lavora già ai singoli dispositivi di sicurezza. Fin dalle prossime ore il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà impegnato in una serie di incontri con prefetti e questori delle principali città per fare il punto della situazione: il messaggio sarà di tenere alta la guardia ma senza allarmismo, garantendo il diritto a manifestare affinché tutti facciano la loro parte, a cominciare da organizzatori e partecipanti.

Anche in questo senso si inseriscono gli inviti costanti, già da giorni, a mantenere toni bassi e comportamenti civili: la prova concreta è il dialogo costante che si sta tenendo con gli organizzatori, affinché i cortei si svolgano in tranquillità.