Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento del mese di settembre 2025

Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento di settembre 2025.

L’Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale e lavorativo.

Date di pagamento per settembre 2025

Il pagamento sarà effettuato entro il 15 settembre per i nuovi beneficiari e entro il 27 settembre per chi già percepiva l’ADI nel mese precedente.

Le date possono subire variazioni in base all’esito delle istruttorie e alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Date disponibilità importi sulle carte Adi nel 2025

Gli importi relativi ai rinnovi e agli arretrati saranno disponibili sulle Carte di Inclusione secondo il seguente calendario: