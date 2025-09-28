Catania, maxi-sequestro di cocaina: arrestato 47enne albanese beccato in auto con 27 kg di droga

La polizia di Stato ha messo a segno un importante colpo contro il traffico di droga lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Gli agenti della Squadra Mobile etnea hanno infatti arrestato un cittadino albanese, classe 1978, trovato in possesso di oltre 27 chili di cocaina.

Il blitz è scattato nei pressi del casello autostradale di San Gregorio, dove era stato predisposto un posto di controllo nell’ambito di mirate attività di contrasto all’illegalità diffusa. A insospettire i poliziotti è stato il comportamento dell’uomo, alla guida di una Renault Scenic grigia, che non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza a Catania, fornendo versioni ritenute poco credibili.

La perquisizione dell’auto ha permesso di scoprire un vano occulto ricavato sotto i sedili anteriori. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto 24 panetti di cocaina: sette con il marchio “Bugatti” (per un totale di 8,05 kg) e diciassette con il marchio “Boss” (19,55 kg). Complessivamente, la droga sequestrata pesa 27,6 chilogrammi.