È morto Furio Focolari, giornalista che commentò le imprese di Alberto Tomba: era malato di Sla

È morto Furio Focolari, giornalista sportivo, noto in particolare per le sue cronache sullo sci e sulle imprese di Alberto Tomba. Da tempo malato di Sla, si è spento a 78 anni. E' stato storica voce, nonché direttore, dell’emittente romana Radio Radio, che ha dato la notizia della sua scomparsa sui social: «Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai». Focolari, nato a Roma il 1 giugno 1947, arrivò in Rai nel 1976, partendo dalla conduzione del Gr3 per poi seguire da inviato i Mondiali di calcio di Spagna '82. La passione per lo sport (come calciatore fu anche in prova nelle giovanili della Lazio) lo portò al Tg2 Sport, dove iniziò la sua avventura di commentatore delle Olimpiadi, a partire da quelle di Los Angeles del 1984. Ma è con lo sci che la sua voce divenne nota al grande pubblico: prima i Mondiali dell’85, poi le Olimpiadi di Calgary dell’'88 e quindi le imprese di Tomba ai Giochi, in Coppa del Mondo e ai Mondiali nel corso degli anni '90. Da sempre tifoso della Lazio, chiuse la sua carriera a Radio Radio, che oggi lo ricorda con commozione.