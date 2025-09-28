Grande masso sulla ferrovia Milano-Lecco-Tirano e sulla strada, sfiorata la tragedia

Poteva trasformarsi una tragedia quale che è accaduta nel primo pomeriggio nel Lecchese quando un grande masso è precipitato prima sulla ferrovia, poi sulla strada in un un momento in cui, fortunatamente non passavano automobili. Secondo quanto ha spiegato da Trenord, il treno 2824 partito da Milano Centrale alle 12.20 e diretto a Tirano ha urtato i massi caduti, probabilmente per il maltempo dei giorni scorsi, sui binari dal pendio sovrastante mentre procedeva fra Lecco e Abbadia Lariana.

Il macchinista del convoglio ha prontamente azionato il freno di emergenza, ma non ha potuto impedire l’urto con la frana che ha causato lo svio del primo carrello della prima carrozza del convoglio. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri del treno né per il personale di bordo e tutti sono stati evacuati grazie all’assistenza dei Vigili del Fuoco. La circolazione della linea Milano-Lecco-Tirano è sospesa fra Lecco e Mandello Del Lario e Trenord ha organizzato un servizio sostitutivo fra le due stazioni. Fra Milano e Lecco è regolarmente attiva anche la linea S8 Milano-Carnate-Lecco.