Nessun attacco contro Flotilla: le barche in acque internazionali seguite dai droni

«Le navi della Flotilla stanno continuando a muoversi verso sud-est, e si sono lasciate Creta alle spalle. Si trovano già in acque internazionali. La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi». A dirlo la portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia.

"È stata una notte difficile per le condizioni del mare molto mosso - spiega -. Le imbarcazioni sono state monitorate da doni che, questa volta, si sono mantenuti alti. Non ci sono stati attacchi. Sono seguite a distanza dalla fregata della Marina. L'idea - sottolinea- è di proseguire verso la Striscia».