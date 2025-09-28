Pisa-Fiorentina: mazze, ombrelli, bombe carta e tafferugli tra tifosi alle porte della città

Un gruppo di un centinaio di ultrà della Fiorentina è entrato in contatto con altri tifosi del Pisa in una zona periferica a nord di Pisa. Sono scoppiati dei brevi tafferugli con mazze, ombrelli, lancio di oggetti e bombe carta prima che le forze dell’ordine riuscissero a intercettare le opposte fazioni e disperdere i facinorosi.

I tafferugli sono scoppiati in una zona residenziale in prossimità di un parcheggio scambiatore intorno alle 9 del mattino e dopo l’arrivo delle forze dell’ordine gli ultrà della Fiorentina avrebbero ripreso le loro auto per allontanarsi lasciando a terra mazze, bastoni e altri oggetti sequestrati dalla polizia.

La città è tuttora vigilata da centinaia di agenti perché il timore più grande è che numerosi tifosi viola che hanno deciso di «non entrare» allo stadio per protestare contro il caro biglietti abbiano comunque raggiunto Pisa anche senza tagliando e intendano comunque avvicinarsi all’area stadio.